Укрнафта остановила работу 5 скважин из-за протестов

Нефтедобывающая компания Укрнафта остановила работу пяти скважин в Ивано-Франковской области, потому что местные жители перекрыли единственный подъездной путь к объектам, требуя починить дорогу. Об этом сообщила пресс-служба Укрнафты в пятницу, 26 июля.

Продукция от скважин поступает в резервуары, а дальше должна вывозиться, но, поскольку вывезти нефть из-за заблокированной дороги невозможно, резервуарный парк заполнен. Сегодня была остановлена работа четырех скважин Быткив-Бабченского месторождения нефтегазодобывающего управления (НГДУ) Надвирнанефтегаз.

"Поэтому НГДУ ежедневно недополучает не менее 7 тонн нефти и 5 тысяч кубометров нефтяного газа. С каждым днем убытки растут вместе с размером ответственности за заблокированную дорогу. А с ними растут и потери государства, уменьшаются налоговые поступления в местный бюджет", - отметили в компании.

Из-за заблокированной дороги нет проезда для бригады по ремонту на скважины, требующие подземного ремонта.

"На данный момент - это 5 скважин, простаивают в ожидании подземного ремонта скважин. И также одна бригада цеха капитального и подземного ремонта скважин (15 человек) в простое - получают половину заработка", - отметили в пресс-службе.

Укрнафта призвала местные власти, Офис президента Украины, патрульную полицию вмешаться в разрешение ситуации.

Напомним, что ранее Украина нарастила добычу газа с начала года.

Также сообщалось, что Укрнафта отсудила у России $45 млн.

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Источник: korrespondent.net