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26. 07. 2019

На Волыни обнаружили масштабную контрабанду меха и техники

Пограничники на пункте пропуска Ягодин на Волыни обнаружили крупную партию контрабанды. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в пятницу, 26 июля.

Украинец пытался ввезти в Украину из Польши 54 ноутбука известного бренда и 216 штук мехов ценных пород животных.

Cмотрите фотогалерею: На Волыни обнаружили масштабную контрабанду меха и техники

"Около пяти утра военнослужащие Луцкого отряда остановили микроавтобус Citroen, на котором ехал в Украину наш соотечественник. Во время осмотра автомобиля в багажном отделении пограничники обнаружили контрабандный груз", - говорится в сообщении.

Изъятый товар передали сотрудникам Государственной фискальной службы, его ориентировочная стоимость, по предварительной оценке, достигает 3 миллионов гривен.

Напомним, что ранее в Одессе силовики изъяли тонны табака и 170 тысяч пачек сигарет.

Также сообщалось, что в Сингапуре изъяли рекордную партию слоновых бивней.

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Источник: korrespondent.net

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