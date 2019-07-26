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26. 07. 2019

Гройсман: МВФ не согласится на снижение тарифов

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, шансы смягчить требования Международного валютного фонда по тарифам на газ для украинцев - минимальны. Об этом он заявил в эфире Радио НВ в пятницу, 26 июля.

Гройсман таким образом прокомментировал высказывания представителя президента в Кабмине Андрея Геруса о том, что команда нового президента на переговорах в сентябре предложит Фонду смягчить позицию по ценам на газ и либерализации рынка газа.

"Шансы на то, что это будет снято, на мой взгляд, как я сейчас оцениваю, минимальные. Если это удастся, то это будет позитивно", - сказал премьер.

При этом Гройсман в который раз напомнил, что это обязательство Украина взяла на себя много лет назад - при премьерстве Юлии Тимошенко.

Напомним, что ранее Андрей Герус заявил, что МВФ не требует поднять цены на газ. У Зеленского также заявили о важности МВФ для Украины.

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Источник: korrespondent.net

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