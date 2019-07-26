В Ровно в результате аномального ливня затоплены улицы и подвалы домов, сообщает пресс-служба ГСЧС в облпасти.

Сейчас спасатели помогают местным жителям ликвидировать последствия ливня. Уже извлечены из подтопленных улиц с помощью спецтехники 43 автомобиля.

Cмотрите фотогалерею: Сильный ливень затопил Ровно

Продолжаются работы по откачке воды из подвалов админзданий – в роддоме, больницах, поликлиниках, областном архиве, музее и библиотеке.

По информации ГСЧС, к работе задействованы 10 единиц техники и 30 спасателей.

Ранее сообщалось, мощное наводнение накрыло центр Румынии. Стихия затопила поселок Телмечел - всего за 20 минут на улицах образовались реки, часть домов было повреждено, а припаркованные автомобили просто поплыли. Смыло и местный мост.

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Источник: korrespondent.net