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26. 07. 2019

Волкер на Донбассе встретился с командиром ООС

Высокопоставленная американская делегация во главе со специальным представителем Госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером, который находится в Украине с официальным визитом, прибыла в район проведения операции Объединенных сил на Донбассе, сообщает штаб ООС в Facebook.

В ходе визита Волкер и временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор встретились с командующим Объединенных сил генерал-лейтенантом Александром Сирским, который проинформировал их о текущей ситуации с безопасностью в районе проведения операции.

"Также, делегация США посетила КПВВ Станица Луганская и пообщалась с местными жителями", – сообщили в штабе.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский и Волкер обсудили Донбасс. Стороны обсудили процесс разведения сил на Донбассе, а также гуманитарную ситуацию на линии разграничения.

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Источник: korrespondent.net

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