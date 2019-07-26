СБУ заблокировала пассажирские перевозки из Одессы в "ЛНР"

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали механизм незаконных пассажирских перевозок во временно неподконтрольные районы Луганской области и в обратном направлении. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что жители с ЛНР организовали нелегальные автобусные рейсы из Одессы. Транспортный маршрут пролегал через территорию РФ к временно неподконтрольной территории Луганской области. Пересечение государственной границы осуществляется в неподконтрольных украинской власти пунктах пропуска.
К противоправной деятельности дельцы привлекли двух жителей Харькова как диспетчеров автобусных рейсов.
Во время следственных действий в жилых помещениях фигурантов производства правоохранители обнаружили документацию и другие вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность, сообщили в СБУ.
Сейчас двум злоумышленникам объявлено о подозрении и решением суда избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к незаконной деятельности.
Ранее сообщалось, что СБУ заблокировала нелегальные перевозки из "ЛНР". Житель Луганска платил "налоги" сепаратистам и предоставлял им транспортные средства для перевозки.
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Источник: korrespondent.net
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