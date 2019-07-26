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26. 07. 2019

СБУ заблокировала пассажирские перевозки из Одессы в "ЛНР"

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали механизм незаконных пассажирских перевозок во временно неподконтрольные районы Луганской области и в обратном направлении. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что жители с ЛНР организовали нелегальные автобусные рейсы из Одессы. Транспортный маршрут пролегал через территорию РФ к временно неподконтрольной территории Луганской области. Пересечение государственной границы осуществляется в неподконтрольных украинской власти пунктах пропуска.

К противоправной деятельности дельцы привлекли двух жителей Харькова как диспетчеров автобусных рейсов.

 пресс-служба СБУ
 

Во время следственных действий в жилых помещениях фигурантов производства правоохранители обнаружили документацию и другие вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность, сообщили в СБУ.

Сейчас двум злоумышленникам объявлено о подозрении и решением суда избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к незаконной деятельности.

Ранее сообщалось, что СБУ заблокировала нелегальные перевозки из "ЛНР". Житель Луганска платил "налоги" сепаратистам и предоставлял им транспортные средства для перевозки.

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Источник: korrespondent.net

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