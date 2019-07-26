В США преступники сшивали куски разных трупов

Во время обысков в Центре биологических ресурсов в Аризоне полиция нашла голову женщины, пришитую к мужскому торсу. Об этом сообщает New York Post в пятницу, 26 июля.

Находка произошла еще в 2014 году в ходе расследования незаконного оборота частей человеческих тел, однако подробности стали известны только сейчас. Это связано с подачей иска в отношении центра. Его инициаторами стали 33 семьи - тела их родных были переданы в учреждение для использования в научных целях.

Бывший специальный агент ФБР Марк Квинар, который осуществлял обыск, описал увиденное в помещении. По его словам, там было обнаружено "ведро с головами, руками и ногами" и "холодильник, заполненный мужскими гениталиями". Найдены были также некие "зараженные головы", сложенные кучей части тел, а на стене висело то, что Квинар назвал "отвратительной шуткой" - большой мужской торс, к которому была пришита маленькая женская голова.

Официально центр биологических ресурсов специализировался на бесплатном для семей вывозе тел умерших в обмен на использование останков для научных исследований и донорства. Вместо этого компания продавала части тела посредникам для получения прибыли: согласно найденным документам, тело без головы они продавали за 2900 долларов, а позвоночник - за 950.

Владельца центра в 2015 году уже признали виновным в ведении нелегального бизнеса. Ему дали год отсроченного тюремного заключения с четырьмя годами испытательного срока и приговорили к штрафу в 121 тысячу долларов. Вынесение решения во многом зависело от законодательства штата - как сообщает New York Post, до 2017 года в Аризоне можно было заниматься такой деятельностью без лицензии. С тех пор закон о лицензировании был принят, но до сих пор не вступил в силу.

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Источник: korrespondent.net