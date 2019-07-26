Палестина заявила о прекращении выполнения мирных соглашений с Израилем

Палестина заявила о прекращении действия всех имеющихся соглашений с Израилем. Соответствующее заявление сделал глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас, сообщает Agence France-Presse в пятницу, 26 июля.

Палестинский лидер выражал подобные угрозы и раньше, но не воплощал их. По словам Аббаса, в Палестине для этого сформируют специальную комиссию.

"Мы объявляем решение руководства автономии прекратить выполнение соглашений, подписанных с израильской стороной", - говорится в сообщении.

Его заявление - ответ на снос палестинских домов в Восточном Иерусалиме. По мнению израильской стороны, их построили с нарушениями. Жителям этих населенных пунктов предложили самим демонтировать жилье до 19 июля. После того, как срок истек, власти Израиля приступили к сносу зданий.

После сноса действия Израиля раскритиковали во Франции, Великобритании, Германии, Бельгии и Польше.

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Источник: korrespondent.net