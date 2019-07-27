Спасатели нашли десятки утонувших мигрантов в Средиземном море

Береговая охрана Ливии обнаружила тела по меньшей мере 62 мигрантов, лодки которых утонули накануне в Средиземном море. Об этом сообщило Associated Press в пятницу, 26 июля.

Установлено, что несколько лодок с мигрантами направлялись из ливийского города Хомс в направлении Европы и затонули в море. Всего на борту лодок находилось около 350 человек.

В лодках находились мигранты из Эритреи, Египта, Судана и Ливии. Один из мигрантов рассказал, что его лодка начала тонуть через час после выхода в море. По его словам, большинство человек на борту были женщинами, и почти все они погибли.

Напомним, 25 июля стало известно, что у берегов Ливии затонуло судно с мигрантами. Пропали 150 человек и примерно столько же удалось спасти. Эту трагедию в ООН назвали худшей на Средиземном море в этом году.

Напомним, в 2018 году более 2275 беженцев погибли в Средиземном море, пытаясь добраться до Европы. Особенно тяжелая ситуация на маршруте между Ливией и Италией. В 2018 году на этом пути погибал один беженец на 14 переправившихся.

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Источник: korrespondent.net