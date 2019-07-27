Ирландия отреагировала на вариант жесткого Brexit

Выход Великобритании из ЕС без сделки приведет к тому, что многие жители Северной Ирландии начнут задумываться об объединении острова. Об этом сказал премьер-министр Ирландии Лео Варадкар, сообщает ТАСС в пятницу, 26 июля.

Он отметил, что Brexit сопряжен с большими стратегическими рисками. В случае выхода Великобритании из Евросоюза 31 октября без сделки баланс в треугольнике Ирландия – Северная Ирландия – Великобритания будет серьезно нарушен.

"Североирландцы должны будут покинуть Евросоюз в составе Соединенного Королевства несмотря на то, что в большинстве своем они голосовали против Brexit на референдуме 2016 года, – отметил Варадкар. – Думаю, разумно предположить, что после этого в Северной Ирландии начнут больше задумываться об идее объединения острова".

Варадкар признал, что в последние месяцы со стороны североирландских юнионистов (приверженцы союза Ольстера и Великобритании – ред.) все чаще звучат упреки в том, что Дублин поощряет дискуссии о возможном объединении Ирландии, однако назвал их "безосновательными".

"Весь ход переговоров по Brexit демонстрирует наше желание максимально сохранить существующий статус-кво, – подчеркнул Варадкар. – Люди в Ирландии и Северной Ирландии хотят спокойно жить и работать как прежде".

Глава ирландского кабмина напомнил, что "Ирландия и Великобритания вступали в ЕС вместе".

"Соглашение страстной пятницы (1998 года) и система европейских законов позволили достичь мира в Ольстере, устранить противоречия, имевшиеся между двумя (католической и протестантской) общинами. Brexit фундаментально изменит эту ситуацию, и, разумеется, люди задумаются о будущем", – резюмировал Варадкар.

Напомним, новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал договориться с ЕС по Brexit до 31 октября. Если Брюссель откажется пойти на сделку, то Лондон покинет блок без соглашения.

В свою очередь глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер во время телефонного разговора с Борисом Джонсоном отказался возобновить переговоры об условиях Brexit.

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Источник: korrespondent.net