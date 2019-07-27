Лента RSS
Подписаться на ленту
27 июля 2019, суббота, 04:54
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,03
  • € 2,26
27. 07. 2019

В Кременчуге электрика убило током на заводе

В городе Кременуге Полтавской области на Крюковском вагонзаводе произошел несчастный случай на производстве. Там дежурного электрика убило током, сообщило местное издание Телеграф в пятницу, 26 июля.

По словам Виктора Фокина, начальника отдела охраны труда предприятия, работник нарушил правила охраны труда.

"Погибший должен был подключить вибромашину – укладывать бетон. Открыл электрошкаф, который находился под напряжением, и попытался подключить электропровода. При этом наклонился и случайно дотронулся лбом к клеммам напряжения, и его убило током. Работник нарушил правила охраны труда", – сказал Фокин.

Окончательные выводы о причинах несчастного случая сделает комиссия в течение 15 дней.

Ранее на этой неделе на Закарпатье семилетний ребенок погиб от удара током в лесу. Он наступил на оборванный провод линии электропередач.

А под Одессой девушку ударило током на крыше поезда во время селфи. Она получила ожоги 65% тела.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Однажды я не хотел выходить на улицу, пока там идет дождь. Так прошел июль.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Нужна ли Беларуси интеграция с Россией?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.