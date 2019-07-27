Американка в 89 лет поднялась на Килиманджаро и установила рекорд

Американка Энн Лоримор установила новый мировой рекорд, поднявшись в 89 лет на высочайшую горную вершину Африки – стратовулкан Килиманджаро высотой 5895 метров. Об этом накануне сообщил телеканал ABC 15.

Отмечается, что несколько лет назад Лоримор уже устанавливала рекорд, став самой пожилой женщиной, покоривший Килиманджаро. Но после того, как она узнала, что другая женщина отобрала у нее титул несколько месяцев спустя, а позже и мужчина установил новый мировой рекорд, она решила вновь подняться на эту гору.

"Был момент, когда я была действительно обеспокоена, потому что упала до того, как начала подниматься в гору. У меня была сильная боль в боку, и я не могла глубоко дышать. Я боялась, что если не смогу получать достаточно кислорода, я не смогу пойти", – заявила Лоримор журналистам в аэропорту Финикса.

По ее словам, вся поездка в Африку и обратно вместе с восхождением заняла у нее девять дней.

Ранее самый старый аквалангист в мире побил собственный рекорд. 95-летний ветеран Второй мировой – британец Рэй Вулли – в сопровождении товарищей погрузился под воду на 40,5 метра и пробыл там целых 45 минут.

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Источник: korrespondent.net