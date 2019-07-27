Трамп пригрозил Франции санкциями

Президент США Дональд Трамп обратился к лидеру Франции Эммануэлю Макрону и пригрозил ввести санкции. Об этом американский президент написал в Twitter.

Заявление Трампа стало ответом на действия правительства Франции, которое ввело налог на цифровые компании США.

"Франция только что ввела цифровые налоги на наши великие американские технологические компании. Если кто-то и может это делать, то только та страна, где эти компании находятся - США. Мы анонсируем в ближайшее время наш ответ на глупости Макрона. Я всегда говорил, что американское вино лучше французского!", - заявил Трамп.

Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил главе Белого дома после угроз США ввести санкции. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что президенты сошлись во мнении, что саммит G7 станет хорошей площадкой для введения общего плана по налогообложению цифровых компаний.

Отметим, что саммит пройдет во французском городе Биарицц в августе.

Ранее Дональд Трамп заявил, что не винит Турцию за покупку российских зенитных ракетных комплексов С-400. При этом президент США не уточнил, когда собирается принять решение по вопросу о возможных санкциях против Анкары за эту сделку.

Напомним, 12 июля начались поставки российских ЗРК С-400 в Турцию. На этой неделе завершилась поставка первой партии этой техники на военную базу в Анкаре.

США активно выступали против сделки Анкары и Москвы и предлагали приобрести взамен С-400 комплексы Patriot.

В итоге Турция была исключена из программы производства самолетов пятого поколения F-35.

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Источник: korrespondent.net