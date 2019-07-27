ООС: сепаратисты нарушают перемирие, ранен военный

Сепаратисты в субботу, 27 июля, нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате получил ранения украинский военный. Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

Уточняется, что противник осуществил обстрел позиций Объединенных сил из автоматического гранатомета вблизи Крымского - в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

В то же время отмечается, что за прошедшие сутки, 26 июля, сепаратисты придерживались устойчивого режима прекращения огня и потерь с украинской стороны не было.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - также говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 21 июля на Донбассе вступило в силу очередное перемирие, названное "хлебным". Был введен бессрочный запрет на любое ведение огня. Договоренности об этом Трехсторонняя контактная группа достигла в Минске 17 июля.

Также сообщалось, что за время весеннего перемирия Украина потеряла почти полсотни военных, более 300 получили ранения.

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Источник: korrespondent.net