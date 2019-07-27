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27. 07. 2019

В Черновицкой области упал легкомоторный самолет, есть пострадавшие

В Черновицкой области упал легкомоторный самолет, в результате чего, двое мужчин были госпитализированы в больницу. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"26 июля в 09 час. 35 мин. вблизи с. Погореловка Заставнивского района на поле упал легкомоторный самолет Бекас, в результате чего пострадали 2 человека (пилот и пассажир)", - говорится в сообщении.

Спасатели отметили, что оба пострадавших были госпитализированы в больницу.

Добавляется, что от ГСЧС привлекалась 1 единица техники и 5 человек личного состава.

Ранее в канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор разбился гидросамолет, на борту которого находились семь человек. Трое из них погибли.

А накануне стало известно, что в Китае 13-летний мальчик угнал два небольших самолета, чтобы покататься.

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Источник: korrespondent.net

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