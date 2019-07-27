Спецоперация в Белой Церкви: идут 50 обысков

В Белой Церкви правоохранители одновременно проводят 50 обысков, осуществляя задержание членов преступной организации, сообщили в Нацполиции Киевской области на странице в Facebook.

"Вниманию жителей Белой Церкви! Полиция Киевской области проводит задержания членов преступной организации. В городе одновременно проводят 50 обысков. Работают спецназовцы, криминальная полиция и следователи", – говорится в сообщении

Детали правоохранители пообещали озвучить позже. В полиции попросили с пониманием отнестись к ограничительным мерам.

Ранее в полиции сообщали, что в Киеве ежедневно фиксируют около 160 преступлений. При этом в Нацполиции заявили о рекордном сокращении количества убийств.

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Источник: korrespondent.net