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27. 07. 2019

Спецоперация в Белой Церкви: идут 50 обысков

В Белой Церкви правоохранители одновременно проводят 50 обысков, осуществляя задержание членов преступной организации, сообщили в Нацполиции Киевской области на странице в Facebook.

"Вниманию жителей Белой Церкви! Полиция Киевской области проводит задержания членов преступной организации. В городе одновременно проводят 50 обысков. Работают спецназовцы, криминальная полиция и следователи", – говорится в сообщении 

Детали правоохранители пообещали озвучить позже. В полиции попросили с пониманием отнестись к ограничительным мерам.

Ранее в полиции сообщали, что в Киеве ежедневно фиксируют около 160 преступлений. При этом в Нацполиции заявили о рекордном сокращении количества убийств. 

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Источник: korrespondent.net

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