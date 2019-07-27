В Сумской области мужчина изнасиловал 8-летнюю падчерицу

В Сумской области правоохранители объявили о подозрении 35-летнему мужчине в изнасиловании 8-летней падчерицы. Как сообщил отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Сумской области.

Информация о том, что 8-летний ребенок стал жертвой сексуальных действий со стороны своего бывшего отчима, поступила от работников социальной службы по делам несовершеннолетних. Правоохранители привлекли к проверке специалистов судмедэкспертизы, которые подтвердили факт насилия.

Предварительно было установлено, что в январе 35-летний мужчина несколько раз совершал действия сексуального характера в отношении падчерицы. В конце января мужчина был приговорен к 6 месяцам лишения свободы за совершение краж, и все это время он находился в пенитенциарном учреждении.

"Что касается матери, то решением суда ее несколько месяцев назад лишили родительских прав за уклонение от своих обязанностей по воспитанию и уходу за ребенком, сама же девочка передана в патронатную семью. Именно тогда девочка и призналась, что стала жертвой сексуального насилия со стороны взрослого мужчины", - сказал начальник Лебединского отделения полиции Дмитрий Отставных.

Полиция в отношении сожителя биологической матери, который сегодня освободился из мест лишения свободы, открыла уголовное производство, назначен ряд экспертиз. Следователи по согласованию с прокуратурой объявили ему подозрение в совершении преступления. За содеянное ему грозит заключение от 8 до 15 лет. С ребенком работают специалисты-психологи.

Ранее сообщалось, что на Днепропетровщине старик всю ночь насиловал приемную внучку. Мужчина также фотографировал обнаженную 13-летнюю девочку на мобильный телефон. Полиция задержала насильника.

Напомним, Верховная Рада ввела принудительную химическую кастрацию для педофилов в возрасте от 18 лет до 65 лет и создала их открытый публичный реестр. Закон о кастрации педофилов подписал спикер парламента Андрей Парубий.

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Источник: korrespondent.net