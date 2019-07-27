Посол рассказал детали беседы Трампа с Зеленским

Постоянный представитель США при Европейском союзе Гордон Сондланд считает, что президенты Украины и США нашли общий язык. Американский дипломат сказал об этом после встречи 26 июля в Киеве с президентом Владимиром Зеленским, передает Радио Свобода.

"Вчера президент Зеленский довольно долго общался по телефону с президентом Трампом, они знакомились. Я общался с обоими и до, и после этого разговора. Разговор прошел очень успешно, они сразу нашли общий язык. Президент Трамп в конце разговора пригласил Зеленского в Белый дом на время, которое подходит для обеих сторон, в ближайшем будущем", - сказал дипломат.

Напомним, 25 июля Зеленский провел телефонные переговоры с Трампом. Американский лидер выразил убеждение, что новая украинская власть сможет быстро улучшить имидж страны.

Отметим, Зеленский уже получил от Трампа приглашение посетить Вашингтон с официальным визитом. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что в Вашингтоне ждут приезд Зеленского в ближайшем будущем, но сроков не назвал.

Позже стало известно, что подготовка встречи президентов Украины и США завершится в августе-сентябре.

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Источник: korrespondent.net