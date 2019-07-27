Богдан взорвал сеть фото с "новым премьером"

Глава Офиса президента Андрей Богдан опубликовал в соцсети фото, где "назвал" нового премьер-министра Украины. На снимке он изображен с Евгением Кошевым (участником Квартала 95) и президентом Владимиром Зеленским.

Фото сделано в Одессе, куда Богдан отправился с Зеленским. Его можно увидеть на Facebook-странице главы Офиса.

"Президент, голова ОПУ и премьер-министр", - подписал Богдан снимок.

Пользователи не однозначно отреагировали на комментарий Богдана. Одни поняли шутку, а другие – остро раскритиковали главу Офиса президента.

Ранее Зеленский рассказал о новом премьере и коалиции. Глава государства признался, что уже проводит консультации с людьми, которых видит на посту премьер-министра.

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Источник: korrespondent.net