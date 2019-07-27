Волкер: идет подготовка визита Зеленского в США

США и Украина продолжают подготовку визита президента Украины Владимира Зеленского в США, сообщил Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер. Об этом Волкер на брифинге в субботу, 27 июля, в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

"Мы работаем над подготовкой визита президента Зеленского в США", - сказал он.

Волкер во время брифинга также сообщил, что Россия пока не совершает каких-либо действий, которые говорил бы о готовности Москвы отпустить украинских военнопленных моряков, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

"По морякам. К сожалению, мы не слышим от России ничего, что говорило бы, что они их отпустят", - отметил он.

Ранее Зеленский уже получил от Трампа приглашение посетить Вашингтон с официальным визитом. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что в Вашингтоне ждут приезд Зеленского в ближайшем будущем, но сроков не назвал.

Позже стало известно, что подготовка встречи президентов Украины и США завершится в августе-сентябре.

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Источник: korrespondent.net