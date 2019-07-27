Волкер допустил визит Трампа в Украину

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер не исключил возможность визита президента США Дональда Трампа в Украину в будущем, однако подчеркнул, что подготовка таких визитов требует времени. Об этом он сказал на брифинге в субботу, 27 июля, в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

"Визиты американских президентов планируются очень заранее. Поэтому планирование чего-то такого - это потребовало бы серьёзных усилий. Я бы не стал ничего исключать, конечно, но уже есть приглашение президенту Зеленскому (президенту Украины Владимиру Зеленскому – ред.) посетить Вашингтон", - сказал Волкер.

Он отметил, что дипломаты США со своей стороны также хотели бы, чтобы Трамп в будущем посетил Украину.

Напомним, 25 июля Зеленский провел телефонные переговоры с Трампом. Американский лидер выразил убеждение, что новая украинская власть сможет быстро улучшить имидж страны.

Волкер: идет подготовка визита Зеленского в США

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Источник: korrespondent.net