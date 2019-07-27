День крещения Руси: в Киеве начался молебен

В Киеве на Владимирской горке начался молебен по случаю Дня крещения Киевской Руси и Дня памяти святого равноапостольного князя Владимира.

Молебен возглавил предстоятель УПЦ МП блаженнейший митрополит Онуфрий.

Отметим, ранее в Киево-Печерскую лавру прибыли святыни – мощи 19-ти святых и пять чудотворных икон Богородицы.

По информации СМИ, на Владимирской горке насчитывается около 40 тысяч паломников.

Крестный ход в Киеве 2019: онлайн

Как известно, Украина отмечает государственный праздник - День крещения Руси-Украины. В этом году празднования состоятся 27-28 июля. Главное из них - Крестный ход. Крестный ход планируют провести УПЦ Московского патриархата, ПЦУ и УПЦ КП.

Так, УПЦ анонсировала крестный ход на субботу, 27 июля, в 13:30. Православная церковь Украины на 28 июля.

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Источник: korrespondent.net