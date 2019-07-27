В Херсоне задержали главаря "голливудской" банды грабителей

Полицейские задержали организатора преступной банды налетчиков на ювелирные магазины. Сумма нанесенного разбойниками ущерба составляет свыше пяти миллионов долларов, сообщает пресс-служба МВД.

Поисками банды правоохранители занимались 14 месяцев. Задержанного подозревают в 18 нападениях, ему грозит наказание, предусмотренное семью статьям УК Украины. Все это время мужчина использовал средства профессиональной конспирации и изменил внешность.

Как рассказал первый заместитель начальника Департамента уголовного розыска (ОУР) Национальной полиции Украины Сергей Прудченко, в преступную группу входило пять человек. Злоумышленники нападали на ювелирные магазины в течение 2016 – 2018 гг. на территории Николаевской, Одесской, Херсонской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Киевской, Житомирской и Хмельницкой областей.

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"Сейчас в розыске остаются четверо участников группы. Другие не столь общественно опасные как он. Он играл основную роль - подыскивал объекты, разрабатывал планы нападений, раздавал роли, занимался подбором транспорта. Был мозговым центром", - сообщил Прудченко.

Также, задержанному лидеру группы избрана мера пресечения - 60 суток ареста без права внесения залога.

Ранее в Одессе задержали кавказцев, "выбивавших" несуществующие долги у жителей. В Одессе правоохранители задержали этническую группировку, которая специализировалась на вымогательстве денег у граждан.

Напомним, в Черновцах задержали группу вымогателей, которая действовала на территории Буковины.

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Источник: korrespondent.net