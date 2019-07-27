Массовые обыски в Белой Церкви: новые подробности

В результате проведения обысков в Белой Церкви было установлено, что в городе действовали три преступные группировки. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Киевской области.

"Полицейские установили, что на территории города действовали три преступные группировки, которые занимались давлением на бизнес, путем вымогательства и избиения людей", - говорится в сообщении.

Также, возбуждены уголовные производства по статьям "вымогательство" и "создание преступной организации" Уголовного кодекса Украины, согласно которым и проводятся мероприятия по задержанию, обезвреживанию и ликвидации этих преступных группировок.

Кроме того, на местах проведения обысков работают следователи Киевской области, сотрудники криминальной полиции и в случае силового сопротивления - спецназовцы.

Во время обысков в настоящее время задержали около десяти человек. Об этом сообщил спикер полиции Киевской области Николай Жукович, передает Громадське.

"В Белой Церкви существовало как минимум три преступные группировки. С предпринимателей требовали деньги, били, уничтожали их имущество. Сейчас обыски продолжаются, после окончания количество задержанных может измениться", - сказал Жукович.

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Ранее сообщалось, что в Белой Церкви правоохранители одновременно проводят 50 обысков, осуществляя задержание членов преступной организации. В полиции попросили с пониманием отнестись к ограничительным мерам.

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Источник: korrespondent.net