В Слуге народа назвали кандидатов на посты глав Минздрава и МОН

Глава предвыборного штаба политсилы Слуга народа Александр Корниенко рассказал, что возглавить Министерство здравоохранения может основатель сети частных клиник Борис Михаил Радуцкий. Среди претендентов на пост министра образования и науки – Сергей Бабак. Они оба избраны народными депутатами по списках партии Слуга народа. Об этом пишет lb.ua.

По словам Корниенко, у Радуцкого "точно есть свое видение, как лучше реформировать сферу здравоохранения".

Бабак разрабатывает законопроекты в сфере образования и "теоретически" может стать министром, отметил Корниенко.

"Все необходимые компетенции у него есть, он понимает эту сферу, занимался управлением в образовании", – сказал глава штаба о Бабаке.

Он отметил, что глава МОН Лилия Гриневич и и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун вряд ли продолжат работу в новом правительстве. Но, подчеркнул Корниенко, партия намерена продолжить их реформы.

"Большинство наших предложений по общеобразовательной школе раскрывают и совершенствуют реформу НУШ (Новой украинской школы). Что касается здравоохранения, то открутить назад реформу будет трудно, но ее надо тщательно проаудировать, потому что к ней больше вопросов, чем к образовательной", – добавил глава штаба партии.

Ранее Зеленский рассказал о новом премьере и коалиции. Глава государства признался, что уже проводит консультации с людьми, которых видит на посту премьер-министра.

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Источник: korrespondent.net