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27. 07. 2019

Украинцы активнее всех покупают недвижимость в Польше

 
В 2018 году украинцы приобрели в Польше 110 тысяч квадратных метров недвижимости, сообщает Польское радио.
 
Согласно отчету компании Deloitte за 2018 год, польская недвижимость - одна из наиболее дешевой в Европе.
 
По опубликованным в марте данным Министерства внутренних дел, в прошлом году иностранцы приобрели в Польше 7043 квартир общей площадью 426,2 тыс. квадратных метров.
 
По оценкам портала RynekPierwotny.pl, это на 43% больше недвижимости и на 40% больше площади, чем двумя годами ранее.
 
С 2016 года самыми активными иностранцами на польском рынке недвижимости являются граждане Украины, которые в прошлом году приобрели в Польше 110 тысяч квадратных метров.
 
Следующие за украинцами - граждане Германии, которые купили в Польше 64 тыс. квадратных метров, однако в данном случае это, в основном, помещения в аренду, а также офисы. Охотно польскую недвижимость покупают также британцы, белорусы и французы.
 
Напомним, что Украина изучает возможность покупки у Польши списанных в 2013 году советских кораблей проекта 1241 Молния - Металович и Ролник.

Источник: korrespondent.net

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