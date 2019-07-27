Украинцы активнее всех покупают недвижимость в Польше

В 2018 году украинцы приобрели в Польше 110 тысяч квадратных метров недвижимости, сообщает Польское радио.

Согласно отчету компании Deloitte за 2018 год, польская недвижимость - одна из наиболее дешевой в Европе.

По опубликованным в марте данным Министерства внутренних дел, в прошлом году иностранцы приобрели в Польше 7043 квартир общей площадью 426,2 тыс. квадратных метров.

По оценкам портала RynekPierwotny.pl, это на 43% больше недвижимости и на 40% больше площади, чем двумя годами ранее.

С 2016 года самыми активными иностранцами на польском рынке недвижимости являются граждане Украины, которые в прошлом году приобрели в Польше 110 тысяч квадратных метров.

Следующие за украинцами - граждане Германии, которые купили в Польше 64 тыс. квадратных метров, однако в данном случае это, в основном, помещения в аренду, а также офисы. Охотно польскую недвижимость покупают также британцы, белорусы и французы.

Напомним, что Украина изучает возможность покупки у Польши списанных в 2013 году советских кораблей проекта 1241 Молния - Металович и Ролник.

Источник: korrespondent.net