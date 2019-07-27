В Закарпатье пересчитывают голоса на одном из округов

В Закарпатской области окружная избирательная комиссия в одномандатном избирательном округе №69, где победу одержал нардеп Виктор Балога, начала пересчет результатов голосования на внеочередных выборах в Раду, сообщает Гражданская сеть ОПОРА.

Пересчет голосов на всех 133 участках мажоритарного округа начался в субботу, 27 июля, в 9:00.

По данным подсчета 100% протоколов на мажоритарном округе №69 в Закарпатской области победил народный депутат Виктор Балога с результатом 35,81%. Балога всего на 800 голосов обошел своего основного конкурента, кандидата от Слуги Народа Эдгара Токара, который получил поддержку 34,47% избирателей. Иван Балога, который является младшим братом Виктора Балоги, по данным подсчета 100% протоколов, проиграл на соседнем 70 одномандатном избирательном округе. Он занял четвертое место с результатом 14,71%. На данном округе победил кандидат от Слуги Народа Михаил Лаба. Лаба получил 26,08% голосов. Напомним, что Центральная избирательная комиссия в пятницу, 26 июля, обработала 100% электронных протоколов на досрочных выборах в Верховную Раду.

Источник: korrespondent.net