Богдан и Зеленский сходили на пляж в Одессе

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Богдан во время неофициального визита в Одессу посетили местный пляж.

Фото с пляжа Зеленский разместил на своей странице в Facebook. На фотографии Богдан и Зеленский сидят на шезлонгах под пляжными зонтами в окружении других отдыхающих.

"Мы, везде охрана, боевые водолазы, спец контроль прохождения в море, на пляж — через рамки, а на заднем фоне видно, как загорают разведчики. Хороших выходных", — подписал фото Зеленский.

Напомним, что в Одессе Зеленский находится с неофициальным визитом. Это уже его третье посещение города за время президентства. Также в Одессе глава государства сходил на концерт проекта Лига Смеха.