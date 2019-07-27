Зеленский требует отставки высокого чина в полиции

Президент Владимир Зеленский требует от министра внутренних дел Арсена Авакова уволить начальника полиции Днепропетровской области Виталия Глуховерю, в отношении которого ГБР расследует возможное превышение служебных полномочий.

"Я требую от министра внутренних дел господина Арсена Авакова немедленного освобождения гражданина Глуховери от занимаемой должности, а от главы ГБР господина Романа Трубы жду быстрого и бескомпромиссного расследования по обнародованным фактам", - заявил Зеленский в Facebook.

Поводом для возмущения Зеленского стало опубликованное в сети видео с инцидентом, когда спецназ КОРД задержал патрульных, которые остановили за нарушение ПДД авто водителя Глуховери.

"Оно шокирует цинизмом поведения представителей старой элиты, которые действительно убеждены, что они вместе со своим обслуживающим персоналом живут над законом. Просмотрев его, я сначала не имел слов - даже нецензурных. Но они быстро нашлись", - заявил Зеленский.

Ранее пресс-служба Государственного бюро расследований сообщила, что следователями центрального аппарата ГБР зарегистрировано уголовное производство по факту возможного превышения власти и служебных полномочий начальником ГУ Нацполиции в Днепропетровской области Виталием Глуховерей.

"12 сентября 2018 года патрульные полицейские остановили автомобиль марки Range Rover, водитель которого нарушил правила дорожного движения. За рулем автомобиля находился водитель руководителя ГУ Нацполиции в Днепропетровской области. Во время общения с патрульными водитель вероятно позвонил руководителю ГУ Нацполиции в Днепропетровской области. После звонка на место инцидента прибыли сотрудники спецподразделения КОРД и задержали патрульных полицейских", - сообщили в ГБР.

Напомним, что сейчас Зеленский находится в Одессе, где сходил на пляж вместе с руководителем своего Офиса Андреем Богданом.