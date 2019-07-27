Глава Окружного админсуда о записях НАБУ: Все ложь

Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк отрицает подлинность опубликованных НАБУ записей разговоров якобы судей Окружного админсуда, которые фигурируют в деле о вмешательстве суда в работу других органов власти.

"Не верьте ни единому слову! Все ложь, от начала и до конца. Оно даже звучит как-то так смешно, я б сказал их текст (сценарий) "по-деб*льному написан". В распространенном аудиофрагменте скомпилированные наборы слов, вероятно сказанных в разных ситуациях и в разное время", - написал Вовк на своей странице в Facebook.

По его словам, голоса на пленках НАБУ похожи на голоса судей ОАСК, но фразы вырезаны из контекста, набраны в разные дни, по разным поводам, даже в разных местах.

"Это же слышно по-разному шуму на фоне, ведь очень грубо, не профессионально сделан монтаж. Видимо, особо не заморачивались, на скорую руку склепали. Тут никакая экспертиза не нужна", - утверждает глава суда.

Вовк заявляет, что публикация разговоров и обыски в суде являются местью со стороны "проигравшей власти", а также давлением на суд и на него лично.

"Адвокатами уже подготовлены и поданы заявления в соответствующие органы для дачи правовой оценки действиям исполнителей этого политического заказа", - пишет он.

Напомним, что 26 июля Национальное антикоррупционное бюро обнародовало записи разговоров якобы судей Окружного административного суда Киева, которые фигурируют в деле о вмешательстве суда в работу других органов власти.

На записях, по данным следствия, фигурируют, в частности, глава суда Павел Вовк, судьи Евгений Аблов, Богдан Санин, Игорь Погрибниченко, Алексей Огурцов, Павел Григорович, члены Высшей квалификационной комиссии судей Сергей Остапец и Николай Сирош, адвокат Александр Кротюк, нардеп Сергей Кивалов и его помощница Антонина Славицкая.

НАБУ и ГПУ провели обыски в Окружном административном суде Киева.

Позже правоохранители рассказали, что расследуют дело о вмешательстве руководства Окружного админсуда в принятие решений, влияние на работу Высшей квалификационной комиссии судей и организацию принятия заведомо неправосудных решений.

Правоохранители подготовили подозрения руководству и 4 судьям ОАСК.

Источник: korrespondent.net