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27. 07. 2019

В греческих Салониках подрались две группы мигрантов

 
Два афганских мигранта были госпитализированы с травмами в субботу после драки возле железнодорожного вокзала греческих Салоников, сообщает Ekathimerini.
 
По данным полиции портового города, толпа из примерно 20 пакистанцев вступила в столкновение с группой афганцев по неизвестным причинам. Это привело к ранению двух афганцев.
 
У обоих мужчин – колотые раны, которые не считаются серьезными.
 
Ранее в Греции задержали врачей, которые продавали фальшивые справки мигрантам.
 
На досрочных парламентских выборах в Греции, состоявшихся в воскресенье, 7 июля, победила ведущая оппозиционная партия Новая демократия во главе с Кириакосом Мицотакисом.

Источник: korrespondent.net

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