ПЦУ создала викариат в Румынии

Синод Православной церкви Украины сегодня, 27 июля, принял решение создать православный румынский викариат для этнических румын в Украине, сообщает пресс-служба ПЦУ.

Викариат - аналог епархии, будет подчинен митрополиту Епифанию. Также у румынского викариата будет особая административная структура с правами самоуправления в составе Православной церкви Украины.

Права самоуправления и устройство румынского викариата будут разработаны вместе с представителями религиозных общин, в сотрудничестве с Румынской православной церковью. Напомним, что Румынская православная церковь может признать Православную церковь Украины. 28 июля в Киеве ПЦУ проведет Крестный ход.

Источник: korrespondent.net