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27. 07. 2019

Пассажирский поезд столкнулся с авто на Львовщине, есть жертвы

 
В результате столкновения пассажирского поезда с автомобилем в Самборском районе Львовской области один человек погиб и один пострадал, сообщает полиция 
 
На нерегулируемом железнодорожном переезде в селе Хлопчицы произошло столкновение пассажирского поезда Сянки - Львов с автомобилем Опель Вектра.
 
 
В результате ДТП водитель легковушки, 22-летний местный житель, погиб на месте происшествия. Его пассажирка доставлена ​​в больницу, диагноз устанавливается.
 
Решается вопрос об открытии уголовного производства, выясняются обстоятельства произошедшего.
 
Напомним, что в Харькове патрульные на служебном Toyota Prius сбили пожилую женщину и трехлетнего мальчика.

Источник: korrespondent.net

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