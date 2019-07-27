Пассажирский поезд столкнулся с авто на Львовщине, есть жертвы

В результате столкновения пассажирского поезда с автомобилем в Самборском районе Львовской области один человек погиб и один пострадал, сообщает полиция

На нерегулируемом железнодорожном переезде в селе Хлопчицы произошло столкновение пассажирского поезда Сянки - Львов с автомобилем Опель Вектра.

В результате ДТП водитель легковушки, 22-летний местный житель, погиб на месте происшествия. Его пассажирка доставлена ​​в больницу, диагноз устанавливается. Решается вопрос об открытии уголовного производства, выясняются обстоятельства произошедшего. Напомним, что в Харькове патрульные на служебном Toyota Prius сбили пожилую женщину и трехлетнего мальчика.

Источник: korrespondent.net