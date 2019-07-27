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27. 07. 2019

В США анонсировали новые санкции против Кубы

 
США продолжат вести политику санкций против Кубы в связи с серьезными нарушениями Гаваной прав человека, сообщил советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в Twitter.
 
По его словам, США будут продолжать ограничивать кубинский режим.
 
"Мы будем продолжать ограничивать кубинский режим в притоке долларов в ответ на их игнорирование прав человека, подавление голоса оппозиции и усилия по дестабилизации Венесуэлы", - заявил он, добавив, что Вашингтон поддерживает кубинцев, которые борются за свободу.
 
Напомним, что Куба пообещала поддержку Ирану в конфликте с США.

Источник: korrespondent.net

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