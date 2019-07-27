В США анонсировали новые санкции против Кубы

США продолжат вести политику санкций против Кубы в связи с серьезными нарушениями Гаваной прав человека, сообщил советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в Twitter.

По его словам, США будут продолжать ограничивать кубинский режим.

"Мы будем продолжать ограничивать кубинский режим в притоке долларов в ответ на их игнорирование прав человека, подавление голоса оппозиции и усилия по дестабилизации Венесуэлы", - заявил он, добавив, что Вашингтон поддерживает кубинцев, которые борются за свободу. Напомним, что Куба пообещала поддержку Ирану в конфликте с США.

Источник: korrespondent.net