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27. 07. 2019

Как в Ашане. В Слуге Народа рассказали о кадрах

Будущий народный депутат от партии Слуга народа и экс-журналист телеканала 1+1 Александр Дубинский рассказал, как в партии выбирают главу будущей фракции в Верховной Раде.

По его словам, на должность главы фракции претендуют представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук, глава избирательного штаба партии Александр Корниенко и четвертый номер списка Слуги народа Давид Арахамия.
 
"Стефанчук — это классический профессор, человек науки. Но лидером фракции должен быть человек, который еще может поставить людей в рамки и четко проработать баланс интересов… Мне кажется, что здесь идеальным будет Александр Корниенко", — отметил Дубинский на своем Youtube-канале.
 
 
При этом будущий нардеп удивился, что в числе претендентов есть Арахамия. "Что касается Арахамии, то во х*й его знает, откуда он там взялся. Это тоже самое, что в Ашан зайти и выбрать себе там лидера фракции», — считает журналист.
 
По словам Дубинского, в свое время Арахамия писал в своем Facebook очень много лестных постов о пятом президенте Петре Порошенко. "Он - "порохобот". Когда его взяли в пятерку, я, честно говоря, чуть-чуть удивился. Думаю, если можно "порохоботов" брать, то у нас п***ец демократия со всех сторон", - рассуждает Дубинский.
 
По его мнению, Арахамия совершенно не подходит на должность главы фракции.
 
Напомним, что ранее в Слуге народа назвали кандидатов на посты глав Минздрава и Министерства образования.

что на должность главы фракции претендуют трое человек. Об этом он сообщил на своей странице в YouTube, передает LIGA.net.

 

Источник: korrespondent.net

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