В Киев приехал голливудский режиссер Майкл Бэй

В Киев приехал голливудский режиссер, автор фильмов Армагеддон, Перл Харбор, Трансформеры и других Майкл Бэй, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Майкл прилетел с командой, чтобы посмотреть на Киев, на Украину. Он заинтересован в сьемках кино и видео в нашем городе", - рассказал Кличко.

По его словам, во время встречи речь шла об условиях кинопроизводства в Украине, о помощи города в организации сьемок, о самых красивых локациях Киева и перспективах сотрудничества.

"Все остались довольны. И, надеюсь, Майкл творчески поработает в Украине", - подитожил Кличко. Напомним, 6 июля в Киев приезжал бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон.

Источник: korrespondent.net