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27. 07. 2019

На округе Балоги отменили пересчет голосов

В Мукачево отменили пересчет голосов на всех участках 69-го округа, сообщает общественное движение ОПОРА.
 
По их данным, пересчет отменила Центральная избирательная комиссия. Пересчитали голоса только на четырех участковых избирательных комиссиях и там обнаружили некоторые различия при подсчетах.
 
Напомним, что пересчитать  голоса на всех участках округа ранее потребовал победивший там Виктор Балога. Он опередил кандидата от Слуги народа Эдгара Токара с отрывом всего в 798 голосов.
 
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Источник: korrespondent.net

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