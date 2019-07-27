Японская частная ракета упала после запуска

Японская частная ракета Momo 4 в субботу, 27 июля, упала в море после запуска с космодрома на острове Хоккайдо, сообщает венчурная компания-владелец ракеты Interstellar Technologies.

Ракета сумела достичь высоты 13 км, после чего у нее незапланированно выключился двигатель из-за сбоя бортового компьютера.

"Из-за обнаружения сбоя в бортовом компьютере двигатель автоматически выключился ранее запланированного, и ракета безопасно упала в море", - сообщила Interstellar Technologies.

Ракета стартовала в 10:20 по UTC (7:20 по киевскому времени). Перед запуском все системы и приборы работали хорошо, погодные условия тоже были благоприятными. Запуск был перенесен с 20 на 27 июля "по техническим причинам".

Газета Japan Times напоминает, что из четырех запусков Momo три закончились неудачей. Так, в июле 2017 года ракета успешно взлетела со стартовой площадки, но полет был прерван через 70 секунд. 30 июня 2018 года ракета не смогла улететь от космодрома после попытки запуска.

Напомним, ранее частная китайская компания i-Space произвела успешный запуск малогабаритной четырехступенчатой ракеты-носителя Гипербола-1 (SQX-1 Y1). На орбиту выведены два спутника.