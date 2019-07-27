В Киеве пьяный прокурор скрывался от полиции в кустах

В Киеве на Голосеевском проспекте патрульные остановили автомобиль с пьяным водителем за рулем, полиция установила, что владельцем авто оказался прокурор Васильковского отделения Киево-Святошинской прокуратуры Ярослав Леляк, сообщает Информатор.

Задержанному предложили пройти проверку на драгере, но он отказался.

После прокурор отвлек правоохранителей и попытался скрыться в кустах, отмечает издание.

Напомним, что в Харькове водитель в состоянии алкогольного опьянения уснул, пока ждал зеленый свет на светофоре.

По данным Госстата, за прошлый год в Украине были задержаны 69,2 тысячи пьяных водителей.

Источник: korrespondent.net