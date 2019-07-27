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27. 07. 2019

В Киеве пьяный прокурор скрывался от полиции в кустах

 
В Киеве на Голосеевском проспекте патрульные остановили автомобиль с пьяным водителем за рулем, полиция установила, что владельцем авто оказался прокурор Васильковского отделения Киево-Святошинской прокуратуры Ярослав Леляк, сообщает Информатор.
 
Задержанному предложили пройти проверку на драгере, но он отказался. 
 
После прокурор отвлек правоохранителей и попытался скрыться в кустах, отмечает издание.
 
Напомним, что в Харькове водитель в состоянии алкогольного опьянения уснул, пока ждал зеленый свет на светофоре.
 
По данным Госстата, за прошлый год в Украине были задержаны 69,2 тысячи пьяных водителей.
 

Источник: korrespondent.net

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