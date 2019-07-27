Макрон объяснил протесты "желтых жилетов"

Президент Франции Эммануэль Макрон в субботу, 27 июля, заявил, что протесты "желтых жилетов" вызвали социальная несправедливость и сложное финансово-экономическое положение части населения страны.
Напомним, движение "желтых жилетов" началось во Франции в ноябре 2018 года. Протесты были вызваны повышением тарифов на автомобильное топливо, а также введением ограничения скорости на провинциальных дорогах до 80 км/ч. Тогда же своей униформой сторонники движения избрали светоотражающие жилеты автомобилистов.
С тех пор марши "желтых жилетов" проходят во Франции каждую субботу.
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Источник: korrespondent.net
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