В горах Грузии грузовик упал в ущелье: есть жертвы

В Грузии в результате падения грузовика с обрыва погибли по меньшей мере пять человек, в том числе один несовершеннолетний, сообщает IMEDI в субботу, 27 июля.
ДТП произошло на дороге Пшавели-Абано-Омало, которая считается одной из самых опасных в Европе.
Напомним, на днях в Киеве многотонный грузовик Volvo упал с моста. Ранее в столице прицеп раздавил голову водителю фуры Renault.
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Источник: korrespondent.net
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