Венесуэла вновь обвинила США в нарушении воздушного пространства



Самолет-разведчик ВВС США снова был замечен в воздушном пространстве Венесуэлы, сообщает Стратегическое оперативное командование Вооруженных сил республики в Twitter.



Отмечается, что речь идет о самолете EP-3E Aries II, который оказался в зоне ответственности аэропорта города Майкетия и не выходил на связь с авиадиспетчерами Венесуэлы.



Американский самолет нарушил правила авиационной безопасности и международные соглашения, заявили венесуэльские военные.



Напомним, 19 июля Минобороны Венесуэлы сообщило, что американский самолет, предназначенный для ведения радиоэлектронной разведки, летел с северо-запада Карибского моря по направлению к Майкетии.



В ответ на это в США заявили, что EP-3 Aries II выполнял международно признанную и одобренную миссию. В Пентагоне подчеркнули, что венесуэльский истребитель Су-30 сопровождал американский самолет на небезопасном расстоянии.



Как сообщалось, президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил США в масштабной атаке на энергосистему страны. Тем временем США ввели новые санкции против Венесуэлы.

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Источник: korrespondent.net