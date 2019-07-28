КНДР отпустила задержанное российское судно



Власти Северной Кореи отпустили российское рыболовецкое судно Сянхайлинь-8, которое было задержано в середине июля, сообщило российское посольство в Пхеньяне в Twitter.







27 июля в результате слаженной работы российского внешнеполитического ведомства траулер «Сянхайлинь-8» отпущен. pic.twitter.com/4wdzqy8Kgf — RussianEmbDPRK (@RusEmbDPRK) July 28, 2019



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Отмечается, что власти КНДР сообщили капитану корабля о готовности отпустить весь экипаж, а через три с половиной часа Сянхайлинь-8 отошел от причала порта в городе Вонсан и направился к побережью Южной Кореи. Там на берег должны сойти два гражданина этой страны, входившие в экипаж. В дальнейшем Сянхайлинь-8 вернется в Россию.

Напомним, рыболовецкое судно Сянхайлинь-8 было задержано 17 июля. Власти КНДР утверждали, что оно нарушило территориальные границы Северной Кореи. На борту находились 17 членов экипажа, из которых 15 россиян и двое граждан Южной Кореи.

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Источник: korrespondent.net