КНДР отпустила задержанное российское судно

Власти Северной Кореи отпустили российское рыболовецкое судно Сянхайлинь-8, которое было задержано в середине июля, сообщило российское посольство в Пхеньяне в Twitter.
27 июля в результате слаженной работы российского внешнеполитического ведомства траулер «Сянхайлинь-8» отпущен. pic.twitter.com/4wdzqy8Kgf— RussianEmbDPRK (@RusEmbDPRK) July 28, 2019
Ким Чен Ын осмотрел новую подводную лодку
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Источник: korrespondent.net
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