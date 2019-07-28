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28. 07. 2019

В Грузии арестовали экс-министра обороны


Городской суд Тбилиси арестовал бывший министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили. Его подозревают в организации и участии в несогласованных массовых акциях в Тбилиси 20-21 июня, сообщает грузинский Первый канал.

О задержании и аресте экс-министра ходатайстововала Генеральная прокуратура, суд поддержал ходатайство и отклонил просьбу защитника об освобождении задержанного под залог.

Ранее Окруашвили обратился в Тбилисский городской суд с иском о признании права на телеканал Рустави-2. Среди прочего экс-министр потребовал наложить арест на имущество телеканала, чтобы невозможно было его продать.

Окруашвили был министром обороны Грузии в 2004-2006 годах. В годы президентства Михаила Саакашвили он также возглавлял МВД и Министерство экономического развития.

Напомним, массовые протесты в Грузии начались после того, как в кресле спикера председателя парламента Грузии оказался российский депутат Сергей Гаврилов. При разгоне митинга у здания парламента пострадали 240 человек.

Президент России Владимир Путин запретил пассажирские авиаперелеты в Грузию.

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Источник: korrespondent.net

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