Итоги 27.07: Крестный ход и Зеленский на пляже



Посол раскрыл детали разговора Зеленского и Трампа

Постоянный представитель США при Европейском Союзе Гордон Сондланд считает, что президенты Украины и США нашли общий язык.

"Вчера президент Зеленский довольно долго общался по телефону с президентом Трампом, они знакомились. Я общался с обоими и до, и после этого разговора. Разговор прошел очень успешно, они сразу нашли общий язык. Президент Трамп в конце разговора пригласил Зеленского в Белый дом на время, которое подходит для обеих сторон, в ближайшем будущем", - рассказал дипломат.

Кабмин ликвидировал правительственный офис по евроинтеграции

Кабинет министров постановил ликвидировать правительственный офис по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. В правительстве сообщили, что это была старая недействующая структура, поэтому приняли такое техническое решение.



У Зеленского назвали кандидатов на посты глав Минздрава и Минобразования

Глава предвыборного штаба Слуги народа Александр Корниенко рассказал, что возглавить Министерство здравоохранения может основатель сети частных клиник Борис Михаил Радуцкий. Среди претендентов на пост министра образования и науки – Сергей Бабак. Они оба избраны народными депутатами по списках партии Слуга народа.

В Киеве прошел крестный ход УПЦ Московского патриархата

В Киеве состоялся крестный ход Украинской православной церкви Московского патриархата по случаю 1031-летия Крещения Руси. Мероприятие началось на Владимирской горке молебном. После этого по центральным улицам столицы проходит крестный ход до Киево-Печерской Лавры.

Зеленский сходил на пляж в Одессе

Президент Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Богдан во время неофициального визита в Одессу посетили местный пляж. Фото с пляжа Зеленский разместил на своей странице в Facebook. На фотографии Богдан и Зеленский сидят на шезлонгах под пляжными зонтами в окружении других отдыхающих.

Японская частная ракета рухнула в море после запуска

Японская частная ракета Momo 4 упала в море после запуска с космодрома на острове Хоккайдо. Ракета сумела достичь высоты 13 км, после чего у нее незапланированно выключился двигатель из-за сбоя бортового компьютера.

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Источник: korrespondent.net