Хакеры попытались взломать электронную почту журналистов Bellingcat

Журналисты Bellingcat чуть было не стали жертвами изощренной хакерской атаки, целью которой было узнать пароли от их ящиков электронной почты. Как сообщает информагентство AFP в воскресенье, 28 июля, со ссылкой на начальника швейцарской компании-провайдера ProtonMail Энди Йена, которая владеет доменом для электронной почты журналистов-расследователей, данный инцидент стал "одной из лучших фишинговых атак", с которыми они когда-либо сталкивались.

На прошлой неделе сотрудники Bellingcat получили электронные письма, присланные якобы от имени провайдера ProtonMail, в которых от них требовали сообщить их данные для входа в систему. Попытка ввести журналистов в заблуждение была очень убедительной, однако никто из них не попался на удочку и не выдал свой пароль, подчеркнул журналист-расследователь Belligcat Кристо Грозев.

По его данным, многие журналисты и расследователи из других организаций, занимающихся российской тематикой, получали с начала апреля подобные электронные письма на свой адрес якобы от ProtonMail. Один из коллег успел предупредить его об угрозе взлома.

Грозев координировал расследование сети по делу об отравлении в марте 2018 года в Солсбери бывшего двойного агента Сергея Скрипаля. Именно журналисты Bellingcat выяснили тогда настоящие имена агентов Главного управления Генштаба вооруженных сил РФ (бывшее ГРУ) Александра Петрова и Руслана Боширова, предположительно стоящих за этим отравлением.

По словам Грозева, "нет никаких сомнений, что ответственность за хакерскую атаку несет военная разведка ГРУ". С ним согласен и Энди Йен. Представитель провайдера ProtonMail уже сообщил о попытке взлома швейцарскому ведомству по компьютерной безопасности. Однако, по собственным словам, он сомневается, что преступников сумеют привлечь к ответственности.

Ранее Bellingcat представила данные о "свидетеле" катастрофы МН17.

Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net