Жертвами наводнений в Индии стали более 200 человек

Число жертв наводнений в индийских штатах Ассам и Бихар превысило 200 человек. Об этом сообщает агентство "Синьнуа".

По данным журанлистов, по меньшей мере 80 человек погибли в штате Ассам на северо-востоке Индии. Уровень воды в нескольких реках, включая Брахмапутру, превысил опасные отметки. Паводковая обстановка остается серьезной.

Управление по борьбе со стихийными бедствиями штата Ассам сообщило, что наводнения затронули свыше 3,8 млн человек в 20 округах.

В восточном штате Бихар жертвами стали более 120 человек. Стихия затронула порядка 8,1 млн жителей региона в 12 округах.

Ранее сообщалось, что в странах Южной Азии десятки человек погибли из-за проливных муссонных дождей, спровоцировавших сильные наводнения и оползни. Особенно сильно пострадали регионы Непала, Бангладеша и северо-восточной Индии.

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Источник: korrespondent.net