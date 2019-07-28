Жертвами наводнений в Индии стали более 200 человек

Число жертв наводнений в индийских штатах Ассам и Бихар превысило 200 человек. Об этом сообщает агентство "Синьнуа".
По данным журанлистов, по меньшей мере 80 человек погибли в штате Ассам на северо-востоке Индии. Уровень воды в нескольких реках, включая Брахмапутру, превысил опасные отметки. Паводковая обстановка остается серьезной.
Управление по борьбе со стихийными бедствиями штата Ассам сообщило, что наводнения затронули свыше 3,8 млн человек в 20 округах.
В восточном штате Бихар жертвами стали более 120 человек. Стихия затронула порядка 8,1 млн жителей региона в 12 округах.
Ранее сообщалось, что в странах Южной Азии десятки человек погибли из-за проливных муссонных дождей, спровоцировавших сильные наводнения и оползни. Особенно сильно пострадали регионы Непала, Бангладеша и северо-восточной Индии.
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Источник: korrespondent.net
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