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28. 07. 2019

Стрельба в Нью-Йорке: один погибший, 11 пострадавших

Один человек погиб, еще 11 пострадали при стрельбе в районе Бруклин в Нью-Йорке. Об этом сообщила газета New York Post со ссылкой на правоохранительные органы.

Как отмечает газета, стрельба произошла на уличном празднике.

Один человек погиб на месте происшествия, сообщил источник в полиции изданию New York Daily News. Другие источники сообщили, что среди раненых был по крайней мере один ребенок.

В настоящее время полиция ведет поиски нападающего. Детективы уже обнаружили брошенную им оружие.

По данным СМИ, стрельба произошла на детской площадке.

Ранее в Австрии политик стрелял с балкона по воображаемым портретам президента.

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Источник: korrespondent.net

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