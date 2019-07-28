Кабмин создал должность омбудсмена по инвалидам

Кабинет министров Украины учредил должность правительственного уполномоченного по правам людей с инвалидностью. Соответствующее постановление обнародовано на сайте правительства.

Так, согласно постановлению №665 от 24 июля в структуру правительственного секретариата была введена должность уполномоченного по правам людей с инвалидностью, а также был образован аппарат уполномоченного.

Кроме того, этим же постановлением Кабмин ликвидировал ряд правительственных ведомств, в частности, офис по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, департамент по вопросам государственного управления и департамент по вопросам региональной политики.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины повысил размер выплат ветеранам войны с инвалидностью.

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Источник: korrespondent.net