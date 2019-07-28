Украинцев ожидают грозы и град

В течение воскресенья, 28 июля, в западных областях грозы, на Закарпатье значений дождь, местами град. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра

"По прогнозам Укргидрометцентра, в течение 28 июля в западных областях грозы, на Закарпатье –сильный дождь, местами град и шквалы 15-20 м/с", - сказано в сообщении.

Накануне в Украине было объявлено штормовое предупреждение - ожидались дождь, град и шквалы.

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Ранее сильный ливень затопил Ровно. Буквально за пару минут улицы города превратились в "венецианские каналы", а транспорт оказался парализованным.

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Источник: korrespondent.net